Средняя цена на американских страховых аукционах на BMW 3 серии 2012-2019 снизились до 3 679 долларов США. Это самый маленький показатель за последние два года и на 209 долларов дешевле, чем в сентябре 2023 года.

Автомобили BMW 3 серии (F30/31/34/35/80), выпускавшиеся с 2012 по 2019 годы, очень популярны как в Америке, так и в Украине. Поэтому цены на них держались на достаточно высоком уровне.

К примеру, в течение 2022 года средняя финальная цена такого BMW 3 серии на страховых аукционах Copart и IAAI составляла на уровне 4500 долларов за единицу. В этом году она медленно снижалась, а в октябре 2023 года достигла минимальной отметки – 3679 долларов США, сообщает сервис статистики автоаукционов Autoastat.

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Речь идет об автомобилях, которые покупают на аукционах Copart и IAAI после страховых случаев – ДТП, угонов, хулиганства, утоплений и т.д. Конечная цена аукциона зависит от многих факторов – спроса на модель, ее состояния и стоимости восстановления. Между тем статистика торгов дает представление о цене, по которой можно приобрести подобный автомобиль.

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BMW 3-й серии (F30/31/34/35/80) – шестое поколение легковых автомобилей 3-й серии немецкого автоконцерна BMW, производство которых началось в конце октября 2011 года. В модельном ряду остались седан (F30), универсал (F31) и спортивная версия (F80), остальные автомобили были выделены в 4-ю серию. Появилась новая модель Gran Turismo (GT) – лифтбек (F34) с большой крышкой багажника (снята с производства в 2020), а также, только для китайского рынка, седан с удлиненной колесной базой (F35). Производили эти легковушки на нескольких заводах Германии, а также в Южной Африке и Китае (только для местного рынка). Автомобили имели огромный выбор бензиновых и дизельных силовых агрегатов, из США везут в основном бензиновые.

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