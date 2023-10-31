На таком можно отправиться в путешествие по Америке или даже оторваться на фестивале Burning Man.

Вполне нормальный на вид кемпер продался на американском аукционе Copart по минимальной цене в двадцать долларов. Столько стоит хорошая бутылка виски. О цене стало известно из сервиса AutoAstat.

Fleetwood Bounder Super Duty – это кемпер крупнейшего в США класса автодомов на колесах класса А. Они имеют автобусную компоновку и позволяют разместить не только две-три кровати, но и кухню со столовой, туалет и душ. На таких кемперах очень удобно проводить время, например, на всемирно известном фестивале Burning Man.

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Fleetwood Bounder Super Duty 1998 года, продававшийся в конце октября на аукционе Copart в Бриджетоне (штат Миссури), был в аварии: повреждена боковая часть и ходовая. Впрочем, на фото заметить эти недостатки практически невозможно. Еще один минус – машина не может передвигаться своим ходом, поэтому оценить стоимость повреждений за фото невозможно.

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Снаружи дом на колесах Bounder Super Duty сохранился неплохо. Все наружные детали на местах – даже шторы для передних окон и боковой навес от солнца. К сожалению, инспекторы Copart не сделали фото в салоне, однако на аналогичных Bounder очень много оснастки.

Автокемпер Bounder Super Duty 1998 года приводится в движение на заднюю ось 8-литровым 8-цилиндровым бензиновым двигателем и аппетит у него соответствующий. Исправный Bounder аналогичного года выпуска на рынке США оценивается в 22 тысячи долларов, поэтому покупка этого дома за 20 долларов кажется более выгодным вложением капитала, чем покупка бутылки виски.