Старый утилитарный трейлер превратился в уютный крошечный кемпер менее чем за 1000 долларов. В нем есть кухня, кондиционер, две кровати, а конечная стоимость составляет всего 890 долларов.

Согласно обзору на YouTube-канале President Chay, стоимость крошечного голубого кемпера, который мы увидели здесь, составила всего 890 долларов США, и это включает в себя стоимость прицепа и переизбранных работ. Пол плитка, две кровати, окна, кухня (с мойкой), подведенное электричество все это включено в стоимость.

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Трейлер был найден на Facebook Marketplace и продавался как базовый утилитарный трейлер за 100 долларов. Его лишили небольших деревянных стенок, отмыли и установили основание пола, состоящего из влагостойкого барьера, пеноизоляции и деревянной плиты. Вероятно, рама прицепа и оригинальный деревянный пол были в хорошем состоянии.

Основная часть затрат пришлась на изготовление деревянных стен. Чтобы снизить расход, в конструкции использовали клей и ткань на наружной части, которую затем выкрасили, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Внутри электрические розетки подключались посредством удлинителей, а не стационарной электропроводки – это позволило снизить затраты.

Плодотворное использование переработанных предметов также снизило стоимость. Для изготовления столешницы были использованы старые поддоны. Кухонный шкаф был сделан из древесных отходов. Окна, металлическая отделка и кафельный пол – выдающиеся предметы, которые не часто можно найти просто так – происходят от предыдущего сборника автобуса-кемпера, проданного в проект трейлера. Без этих предметов цена, вероятно, превысила бы 1000 долларов, но мы все еще говорим о поразительно недорогом кемпере.

Одна задняя дверь открывается к небольшой кухне с одной стороны с двумя односпальными кроватями с другой. Нижняя кровать выполняет роль дивана, а спереди даже установлен небольшой кондиционер. Раковина функциональна, хотя нет ни одного упоминания о том, сколько чистой/технической воды есть на борту. Также нет бортовой системы питания, но прицеп можно подключить к бытовой сети, чтобы все работало.

Это не автономный кемпер, и ему не хватает некоторых функций, таких как бортовое питание или маленькая ванная комната. Но учитывая множество крошечных трейлеров, которые мы видели стоимостью свыше 20 000 долларов, у этой бюджетной сборки есть шанс на существование.