Старий утилітарний трейлер перетворився на затишний крихітний кемпер менш ніж за 1000 доларів. У ньому є кухня, кондиціонер, два ліжка, а кінцева вартість становить лише 890 доларів.

Згідно з оглядом на YouTube-каналі President Chay, вартість крихітного блакитного кемпера, який ми побачили тут, склала всього 890 доларів США, і це включає в себе вартість причепа і робіт з переобрання. Підлога, плитка, два ліжка, вікна, кухня (з мийкою), підведена електрика – все це включено у вартість.

Читайте також: Компактний автокемпер перетворюється на двоповерховий будинок: відео

Трейлер був знайдений на Facebook Marketplace і продавався як базовий утилітарний трейлер за 100 доларів. Його позбавили невеликих дерев’яних стінок, відмили та встановили основу підлоги, що складається з вологостійкого бар’єру, піноізоляції та дерев’яної плити. Імовірно, рама причепа та оригінальна дерев'яна підлога були в хорошому стані.

Основна частина витрат припала на виготовлення дерев’яних стінок. Щоб знизити витрати, у конструкції використовували клей і тканину на зовнішній частині, яку потім пофарбували, щоб зробити її водонепроникною. Всередині електричні розетки підключалися за допомогою подовжувачів, а не стаціонарної електропроводки – це дозволило знизити витрати.

Плідне використання перероблених предметів також знизило вартість. Для виготовлення стільниці були використані старі піддони. Кухонна шафа була зроблена з деревних відходів. Вікна, металеве оздоблення та кахельна підлога – видатні предмети, які не часто можна знайти просто так – походять від попередньої збірки автобуса-кемпера, який був проданий до проекту трейлера. Без цих предметів ціна, ймовірно, перевищила б 1000 доларів, але ми все ще говоримо про вражаюче недорогий кемпер.

Одні задні двері відкриваються до невеликої кухні з одного боку з двома односпальними ліжками з іншого. Нижнє ліжко виконує роль дивана, а спереду навіть встановлений невеликий кондиціонер. Раковина функціональна, хоча немає жодної згадки про те, скільки чистої/технічної води є на борту. Так само немає бортової системи живлення, але причіп можна підключити до побутової мережі, щоб усе працювало.

Це не автономний кемпер, і йому не вистачає деяких функцій, як-от бортове живлення або маленька ванна кімната. Але враховуючи безліч крихітних трейлерів, які ми бачили вартістю понад 20 000 доларів, ця бюджетна збірка має шанс на існування.