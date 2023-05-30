У Мережі показали автофургон, який перетворюється на двоповерховий будинок. Незвичайний проект розробив американський стартап Wildlderwise.

Компактний будинок на колесах можна легально перевозити дорогами загального користування. При цьому житло обладнане технологіями, за допомогою яких шестиметровий кемпер збільшується в розмірах, досягаючи житлової площі більш ніж 90 квадратних метрів.

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Розробники обладнали шестиметровий автокемпер пневмосистемою, яка піднімає верхню частину конструкції, збільшуючи внутрішній простір. У житловому відсіку трансформера знаходиться двоспальне ліжко, кілька шаф, вітальня, повноцінна кухня з раковиною, плитою, холодильником та посудомийною машиною. Крім того, в автобудинку є повнорозмірна душова кабіна, бак із запасом води та пара батарей, що забезпечують житло електроенергією.

У результаті трансформації внутрішній простір мініатюрного кемпера збільшується до 92 квадратних метрів. Придбати двоповерховий автобудинок, який можна транспортувати дорогами загального користування, можна 85 000 доларів.