В Сети показали автофургон, превращающийся в двухэтажный дом. Необычный проект разработал американский стартап Wildlderwise.

Компактное здание на колесах можно легально перевозить по дорогам общего пользования. При этом жилье оборудовано технологиями, с помощью которых шестиметровый кемпер увеличивается в размерах, достигая жилой площади более 90 квадратных метров.

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Разработчики оборудовали шестиметровый автокемпер пневмосистемой, поднимающей верхнюю часть конструкции, увеличивая внутреннее пространство. В жилом отсеке трансформера находится двуспальная кровать, несколько шкафов, гостиная, полноценная кухня с раковиной, плитой, холодильником и посудомоечной машиной. Кроме того, в автодоме есть полноразмерная душевая кабина, бак с запасом воды и пара батарей, обеспечивающих жилье электроэнергией.

В результате трансформации внутреннее пространство миниатюрного кемпера увеличивается до 92 квадратных метров. Приобрести двухэтажный автодом, который можно транспортировать по дорогам общего пользования, можно 85 000 долларов.