Этот дом на колесах GMC 1977 года имеет двигатель V8 объемом с впрыском азота. Мощность достигает 700 л.с.

Дома на колесах, как правило, не скорые транспортные средства. Их размеры, вес и предназначение не делают акцента на высокую скорость и динамику.

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Если вы из тех людей, которым нужен скорый кемпер, то это такая возможность, поскольку самый быстрый автофургон класса А на солончаке Бонневиль продается в Энглвуде, штат Колорадо. Рекордная скорость этого дома на колесах GMC 1977 составляет почти 200 километров в час. Цена вопроса – 95 тысяч долларов.

Чтобы достичь столь высокой скорости, дом на колесах оснащен двигателем Chevrolet V8 объемом 502 кубических дюйма (8,23 литра) с впрыском топлива и впрыском азота. Эта установка производит 700 лошадиных сил. Мощность передается через автоматическую трансмиссию Turbo-Hydramatic 425 на дифференциал ограниченного трения.

Автофургон может передвигаться по дорогам общего пользования. Однако оригинальная кухня, ванная комната, кровать и другие удобства исчезли, чтобы снизить вес, чтобы получить более высокую максимальную скорость. Однако там есть пассажирское сиденье, каркас безопасности и топливный элемент. Индивидуальная кабина содержит алюминиевые приборные панели и специальную настройку приборов с регистратором данных. Система камер обеспечивает обзор автомобиля сбоку и сзади.

Модифицированный внешний вид имеет черную, белую и золотистую цветовую схему с большими наклейками на окнах. Для пробегов на максимальной скорости владелец может установить передний сплиттер и боковые пороги, чтобы улучшить аэродинамику автомобиля.

Это здание на колесах установило рекорд скорости в августе 2016 года. Во время пробега в одну сторону он сумел разогнаться 122,156 миль в час, говорится на сайте проекта. Однако средняя скорость в двух направлениях – это та скорость, которая записана в книги рекордов.

По словам продавца, этот автофургон появился в таких изданиях как Autoweek, Popular Mechanics, Hot Rod, Auto Bild Germany и т.д.

Эти дома на колесах GMC сегодня можно коллекционировать, и этот уникален. Теоретически, покупатель, не заботящийся об установке рекордов скорости, может повторно установить такие функции, как ванная комната и кухня обратно в эту установку. С этим большим V8 все еще будет много производительности, но с добавлением улучшенного удобства использования.