Ексклюзивний автобудинок збудований зі стовбура старого 1900-річного дерева та поміщений на вантажний напівпричіп. Усередині обладнані спальня, кухня та вітальня.

У Флориді на продаж виставили надзвичайно оригінальний вінтажний будинок на колесах. За нього просять аж 11,5 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Carakoom.

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Цей автобудинок збудували в Каліфорнії ще 1939 року двома братами-дровосіками. Вони зрубали величезне 1900-річне дерево секвоя, і саме воно стало основою для житлового причепа.

Великий 10-метровий відрізок ствола помістили на причіп. Його видовбали всередині й обладнали житловий відсік. Оскільки діаметр стовбура перевищує 2 метри, то всередині досить просторо.

Будинок на колесах складається з трьох кімнат. Передбачені спальня з ліжком і тумбочкою, вітальня з диваном і столом, а також кухня. Внутрішнє оздоблення досить аскетичне, зате скрізь використані натуральні матеріали. Згодом автобудинок оновили, і він отримав сучасну техніку — холодильник, телевізор і електроплиту.

Свого часу дерев'яний будинок на колесах прославився. Він брав участь у різних виставках і автошоу, про нього неодноразово писали в ЗМІ. Незважаючи на похилий вік, автобудинок чудово зберігся.