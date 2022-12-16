Эксклюзивный автодом построен из ствола старого 1900-летнего дерева и помещен на грузовой полуприцеп. Внутри оборудованы спальня, кухня и гостиная.

Во Флориде на продажу выставили оригинальный винтажный дом на колесах. За него просят 11,5 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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Этот автодом построили в Калифорнии еще в 1939 году двумя братьями-древосеками. Они срубили огромное 1900-летнее дерево секвоя, и самое оно стало основой для жилого прицепа.

Большой 10-метровый отрезок ствола поместили на прицеп. Его выдолбали внутри и оборудовали жилищный отсек. Поскольку диаметр ствола превышает 2 метра, то внутри достаточно просторно.

Дом на колесах состоит из трех комнат. Предусмотрены спальня с кроватью и прикроватной тумбочкой, гостиная с диваном и столом, а также кухня. Внутренняя отделка довольно аскетична, зато везде использованы натуральные материалы. Впоследствии автодом обновили, и он получил современную технику – холодильник, телевизор и электроплиту.

В свое время деревянный домик на колесах прославился. Он участвовал в разных выставках и автошоу, о нем неоднократно писали в СМИ. Несмотря на преклонный возраст, автодом прекрасно сохранился.