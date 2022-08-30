У США зробили на пересувний будинок, який може проїхати будь-де.

Американська компанія Wolf Rigs, яка базується в штаті Колорадо, виробляє будинки на колесах на базі позашляховиків. Одна з останній їх моделей – модель Patton, створена зі старого Hummer H1.

Wolf Rigs додали на надійний американський позашляховик рамку, на яку одягли великий повністю алюмінієвий корпус. А вже в ньому встановили все необхідне для проживання.

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З дорожнім просвітом 40 см, низьким центром ваги та малим радіусом розвороту, Patton може проїхати в будь-яке місце, яке вам сподобалось.

Всередині кемпер не лише практичний, але й має гарний дизайн. Око милує L-подібна простора зона відпочинку та вітальні, ліжко розміру "queen-size", душова кабіна та прихований туалет. Поки у вас є джерело води, ви навіть можете повністю відключити її від мережі. За допомогою сонячних панелей потужністю 800 Вт і подвійного верху Webasto будинок на колесах забезпечить проживаючих у ньому всім необхідним.

Серед “домашніх” зручностей – холодильник, плита з двома конфорками з одного боку та раковина – з іншого, відділення для зберігання речей та продуктів (усередині та зовні, у задній частині). Інші функції включають мансардне вікно, кондиціонер, підстельове освітлення.

Команда Wolf Rigs замінила оригінальний двигун на стандартний 3,9 Cummins 9V turbo. Вони під'єднали його до шестиступінчастої автоматичної коробки передач Allison 1000. Стандартна трансмісія забезпечує запас ходу 1 300 км.

Ця незвична конструкція доступна в кількох різних кольорах, за неї просять близько 350 000 доларів США.