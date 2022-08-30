В США сделали передвижной дом, который может проехать где угодно.

Американская компания Wolf Rigs, базирующаяся в штате Колорадо, производит дома на колесах на базе внедорожников. Одна из последней их моделей – модель Patton, созданная из старого Hummer H1.

Wolf Rigs добавили на надежный американский внедорожник рамку, на которую надели большой полностью алюминиевый корпус. А уже в нем установили все необходимое для проживания.

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С дорожным просветом 40 см, низким центром тяжести и малым радиусом разворота, Patton может проехать в любое место, которое вам понравилось.

Внутри кемпер не только практичен, но и имеет красивый дизайн. Глаз радует L-образная просторная зона отдыха и гостиной, кровать размера “queen-size”, душевая кабина и скрытый туалет. Пока у вас есть источник воды, вы даже можете полностью отключить ее от сети. С помощью солнечных панелей мощностью 800 Вт и двойного верха Webasto дом на колесах обеспечит проживающих в нем всем необходимым.

Среди “домашних” удобств – холодильник, плита с двумя конфорками с одной стороны и раковина – с другой, отделения для хранения вещей и продуктов (внутри и снаружи, в задней части). Другие функции включают мансардное окно, кондиционер, подпотолочное освещение.

Команда Wolf Rigs заменила оригинальный двигатель на стандартный 3,9 Cummins 9V turbo. Они подсоединили его к шестиступенчатой автоматической коробке передач Allison 1000. Стандартная трансмиссия обеспечивает запас хода 1 300 км.

Эта необычная конструкция доступна в нескольких разных цветах, за нее просят около 350 000 долларов США.