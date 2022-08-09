В нем есть кухня, санузел, гардероб и даже двуспальная кровать.

Маленькие дома известны своей инновационной планировкой и умными идеями хранения. В модели Rocket использованы продуманные дизайнерские решения, благодаря которым он ощущается внутри невероятно большим.

Дом был спроектирован популярной компанией Modern Tiny Living (MTL) из Колумбуса, штат Огайо (США). Все их домики созданы таким образом, чтобы человек в них чувствовал такой комфорт, как и в обычном доме.

Также интересно Skoda Enyaq превратили в дом на колесах

Это также относится к Rocket, который был специально разработан для одного из клиентов. Дом построен на трехосном прицепе, его длина составляет 8,5 метра. Экстерьер имеет синие и неоново-зеленые акценты, которые контрастируют со смелым красным интерьером.

Дом очень функциональный и включает в себя хорошо оборудованную кухню, полноценную ванную комнату, главную спальню на первом этаже и просторную мансарду, где можно разместить кровать размера “king-size”.



Интересно, что дом оснащен тентом, который позволяет владельцам быть на улице, даже когда солнечно или идет дождь. Стеклянные двери с неоновыми акцентами открываются, показывая стильный красный интерьер. Прямо перед входной дверью есть большой диван, расположенный рядом с окном, через которое естественный свет заполняет эту зону.

Заказчик планирует добавить перед диваном небольшой столик, за которым можно обедать или работать. У входа слева находится ванная комната. Эта комната отделена от остальной части дома раздвижной дверью.

В ванной комнате вы увидите еще один элемент – окно в форме ромба, через которое внутрь проникает свет. Также в санузле – мини-раковина, полноразмерный душ со стеклянными дверями и компостный туалет.

Далее в коридоре расположена ракетно-красная кухня с нестандартными шкафами. Там есть газовая плита с тремя конфорками, микроволновая печь, глубокая черная раковина и холодильник. Есть много шкафов и ящиков, и есть даже лестница, ведущая на чердак, где есть встроенные зоны для хранения.

На втором этаже – светлая комната с двуспальной кроватью. Другие функции, включенные в Rocket – бесканальный мини-сплит-кондиционер и водонагреватель без бака с пропаном. К сожалению, MTL не называет цену этого крошечного дома, потому что она зависит от наполнения.