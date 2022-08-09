У ньому є кухня, санвузол, гардероб та навіть двоспальне ліжко.

Маленькі будинки відомі своїм інноваційним плануванням і розумними ідеями зберігання. У моделі Rocket використані продумані дизайнерські рішення, завдяки яким він відчувається всередині неймовірно великим.

Будинок був спроєктований популярною компанією Modern Tiny Living (MTL) з Колумбуса, штат Огайо (США). Усі їхні будиночки створені таким чином, щоб людина в ньому відчувала такий комфорт, як і у звичайному домі.

Також цікаво Skoda Enyaq переварили на будинок на колесах

Це також стосується Rocket, який був спеціально розроблений для одного з клієнтів. Будинок побудований на тривісному причепі, його довжина становить 8,5 метрів. Екстер’єр має сині та неоново-зелені акценти, які контрастують зі сміливим червоним інтер’єром.

Будинок дуже функціональний і включає в себе добре обладнану кухню, повноцінну ванну кімнату, головну спальню на першому поверсі та простору мансарду, де можна розмістити ліжко розміру "king-size".



Цікаво, що будинок оснащений тентом, який дозволяє власникам бути надворі, навіть коли сонячно або йде дощ. Скляні двері з неоновими акцентами відчиняються, відкриваючи стильний червоний інтер’єр. Прямо перед вхідними дверима є великий диван, розміщений поруч із вікном, через яке природне світло заповнює цю зону.

Замовник планує додати перед диваном невеликий столик, за яким можна обідати чи працювати. Біля входу, ліворуч, знаходиться ванна кімната. Ця кімната відокремлена від решти будинку розсувними дверима.

У ванній кімнаті ви побачите ще один елемент – вікно у формі ромба, через яке всередину проникає світло. Також у санвузлі – міні-раковина, повнорозмірний душ зі скляними дверима та компостний туалет.

Далі в коридорі розташована ракетно-червона кухня з нестандартними шафами. У ньому є газова плита з трьома конфорками, мікрохвильова піч, глибока чорна раковина та холодильник. Є багато шаф і ящиків, і є навіть сходи, які ведуть на горище, де є вбудовані зони для зберігання.

На другому поверсі – світла кімната з двоспальним ліжком. Інші функції, включені в Rocket – безканальний міні-спліт-кондиціонер і водонагрівач без бака з пропаном. На жаль, MTL не називає ціну цього крихітного будинку, оскільки він залежить від наповнення.