Компанія Skoda та чеський бренд Egoe, який спеціалізується на товарах для подорожей, створили незвичайну модифікацію електричного позашляховика Enyaq iV.

Вона називається FestEVal і є кросовером, в якому з відносним комфортом можуть жити четверо дорослих. Масового виробництва такого електрокара не планується.

Читайте також: З’явились перші зображення Skoda Octavia 2023 модельного року

Основною зовнішньою відмінністю FestEVal став бокс на даху. Будучи розгорнутим, він перетворюється на платформу для двомісного намету, який у боксі і зберігається. Крім того, в комплект входять ємність для зберігання речей, ліхтарик на сонячних батареях та двоспальне ліжко, а дістатися до намету можна сходами.

У багажнику електрокросовера прихований розроблений модуль Egoe для кемпінгу. У висувній скриньці заховані плоска плита, розкладна раковина, зона для приготування їжі та відсіки для продуктів та посуду. Крім того, в салон кросовера вмонтований розкладний каркас для ліжка: завдяки йому у позашляховику можуть переночувати ще двоє, якщо скласти задній диван.

У штатну комплектацію Enyaq iV, на якому базується FestEVal, включено медіасистему з 13-дюймовим екраном та точкою доступу в інтернет, а також акустика на 8 динаміків. Будинок на колесах оснащений одним електродвигуном на задній осі, який розвиває 204 л. та 310 Нм. При цьому у кросовера є і потужніша версія з двома моторами сукупною віддачею близько 300 к.с., а також виконання в кузові крос-купе.