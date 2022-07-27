Компания Skoda и чешский бренд Egoe, специализирующийся на товарах для путешествий, создали необычную модификацию электрического внедорожника Enyaq iV.

Она называется FestEVal и является кроссовером, в котором с относительным комфортом могут жить четверо взрослых. Массового производства такого электрокара не планируется.

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Основным внешним отличием FestEVal стал бокс на крыше. Будучи развернутым, он превращается в платформу для двухместной палатки, которая в боксе и сохраняется. Кроме того, в комплект входят емкость для хранения вещей, фонарик на солнечных батареях и двуспальная кровать, а добраться до палатки можно по лестнице.

В багажнике электрокросовера скрыт разработанный модуль Egoe для кемпинга. В выдвижном ящике спрятаны плоская плита, раскладная раковина, зона для приготовления пищи и отсеки для продуктов и посуды. Кроме того, в салон кроссовера вмонтирован раскладной каркас для кровати: благодаря ему во внедорожнике могут переночевать еще двое, если сложить задний диван.

В штатную комплектацию Enyaq iV, на котором базируется FestEVal, включена медиасистема с 13-дюймовым экраном и точкой доступа в интернет, а также акустика на 8 динамиков. Дом на колесах оснащен одним электродвигателем на задней оси, развивающим 204 л. и 310 Нм. При этом у кроссовера есть и более мощная версия с двумя моторами совокупной отдачей около 300 л.с., а также исполнение в кузове кросс-купе.