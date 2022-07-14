Skoda Octavia пройдет плановое обновление. Лифтбек и универсал сменятся снаружи и получат новые системы безопасности.

В интернете появились рендеры Skoda Octavia 2023. Популярная модель С-класса вскоре пройдет фейслифтинг – она должна быть представлена до конца этого года. Об этом сообщает чешский сайт Auto.cz.

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Ранее новую Skoda Octavia заметили в австрийских Альпах во время тестов, однако спереди и сзади авто закрыли камуфляжем. Рендеры показали, как изменятся лифтбек и универсал.

Судя по изображениям, у Skoda Octavia 2023 несколько увеличена решетка радиатора, а также новые фары и передний бампер. Фонари соединены хромированным молдингом.

Салон Skoda Octavia на рендерах не показали, но там больше изменений и не ожидается. Вероятнее всего, все ограничится установкой увеличенного 10-дюймового мультимедийного дисплея. Также будет расширен список систем безопасности.

Двигатели Skoda Octavia 2023 останутся прежними, но большинство из них получит 48-вольтную "умеренную" гибридную установку. Автомобиль оснастят бензиновыми турбомоторами объемом 1,0, 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровыми турбодизелями мощностью от 110 до 245 л. Остаются в линейке и заряжаемые гибриды на 204 и 245 л. с. Модель по-прежнему будет доступна с передним и полным приводом.