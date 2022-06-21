Лифтбек и универсал Skoda Octavia обкатывают на горных дорогах Австрии. Новинка уже попала в объективы фотошпионов.

Шпионам впервые удалось сфотографировать прототипы во время ездовых испытаний. Место действия – извилистые горные дороги Австрии, в кадр попали одновременно и лифтбек, и универсал. Судя по расположению маскировки, обновление коснется как лицевой части, так и кормы моделей семейства, но оценить характер будущих перемен пока невозможно.

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Что интересно, у лифтбека видны красные тормозные суппорты, но, судя по 18-дюймовым дискам, это не RS-модель. Тестовому универсалу достались меньшие колеса, при этом его капот почему-то выкрашен не в тот же цвет, что и остальные кузовы.

Известно, что уже нацелившийся на тотальную электрификацию концерн Volkswagen сейчас работает над последним поколением двигателей внутреннего сгорания, которые должны соответствовать экологическим нормам “Евро-7”. При этом пока не ясно – обеспечат ли такими ДВС обновленную “Октавию” или же они появятся только в следующей, пятой генерации.

Скорее всего, премьера рестайлинговых Skoda Octavia состоится только в следующем году – вскоре после того, как Volkswagen выкатит обновленный Golf.