Ліфтбек та універсал Skoda Octavia обкатують на гірських дорогах Австрії. Новинка вже потрапила в об’єктиви фото шпигунів.

Шпигунам уперше вдалося сфотографувати прототипи під час їздових випробувань. Місце дії - звивисті гірські дороги Австрії, в кадр потрапили одночасно і ліфтбек, і універсал. Судячи з розташування маскування, оновлення торкнеться як лицьової частини, так і корми моделей сімейства, але оцінити характер майбутніх змін поки неможливо.

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Що цікаво, у ліфтбека видно червоні гальмівні супорти, але, судячи з 18-дюймових дисків, це не RS-модель. Тестовому універсалу дісталися менші колеса, при цьому його капот чомусь пофарбований не в той же колір, що і решта кузова.

Відомо, що концерн Volkswagen, який вже націлився на тотальну електрифікацію, зараз працює над останнім поколінням двигунів внутрішнього згоряння, які повинні відповідати екологічним нормам “Євро-7”. При цьому поки не ясно, чи забезпечать такими ДВС оновлену “Октавію” або ж вони з'являться тільки в наступній, п'ятій генерації.

Швидше за все, прем'єра рестайлінгових Skoda Octavia відбудеться лише наступного року – незабаром після того, як Volkswagen викотить оновлений Golf.