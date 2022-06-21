Відповідний закон прийнято Верховною Радою 21 червня 2022 року.

Верховна Рада підтримала урядовий законопроект №7418, який передбачає повернення ввізних мит на автомобілі та інші товари. Закон прийнято підтримали одразу у двох читаннях – “за” проголосували 234 народних обранця.

В Законі вказано, що мита та інші податки мають повернути з 1 липня 2022 року. Щопроавда, для цього потрібно, щоб Закон оперативно підписав Голова Верховної Ради та Президент.

З 1 липня розмитнення автомобілів буде проводитись за такими ж ставками, як і до початку війни – з митом, ПДВ і акцизом, що враховує вік авто.

До речі калькулятор розмитнення автомобілів

Через те, що в Україну вже ввезли більше сотні тисяч автомобілів, бажаючих ввозити їх зі сплатою податків виявиться небагато. Єдине, що мито та ПДВ на електромобілі й досі нульове. Тож зважаючи на збільшення попиту в Україні на них, кількість ввезень електромобілів збільшиться.

Натомість до 1 липня на кордонах виникнуть ще більші черги з тих, хто хоче встигнути привезти авто без податків.