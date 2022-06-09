Комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроєкт, який повертає усі податки на ввіз автомобілів з-за кордону з 1 липня 2022 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, заявив: "За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом". При цьому податкова служба зібрала 73 млрд гривень, а митна служба – 9,5 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

Водночас видатки становлять 251 млрд гривень. "Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження", – сказав Марченко.

Аргументів про те, що сотні тисяч українців втратили свої автівки через бойові, нардепи не почули.

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Марченко сказав, що ухвалити урядовий проєкт, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян. "ми вважаємо нагальним та необхідним кроком", – сказав він та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, "як це було до початку війни".

За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт змін до Податкового кодексу щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.

“Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 01 липня, – пише у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк. – Паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію”.