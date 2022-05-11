Село Мощун, яке знаходиться за кілька кілометрів від столиці, сильно постраждало від бойових дій. Окрім зруйнованих будинків, тут є величезна кількість знищених автомобілів.

Гостомель був першим місцем на Київщині, де висадився ворожий десант. 24 лютого мешканці Мощуна на власні очі бачили перші ворожі вертольоти, які летіли у напрямку Гостомеля. Як тільки ворожий десант висадився у гостомельському аеропорту, почався запеклий бій за летовище. Усі ці снаряди пролітали прямо над Мощуном.

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Коли ворог отримав сухопутне підкріплення, українські війська підірвали міст через річку Ірпінь на варшавському шосе, аби ворог не зміг пройти. Але невеликий місточок, яким майже ніхто не користувався, – між Гостомелем та Мощуном – підірвати не вдалось. Він вистояв. Через нього ворог переходив річку Ірпінь і намагався звести понтонні переправи для важкої техніки (аби звести понтон, потрібно контролювати обидва береги річки).

Загалом Мощун захоплювали та звільняли чотири рази. Тут велись дуже жорстокі бої. У результаті село зруйновано майже повністю.

Окрім домівок, постраждала і величезна кількість автомобілів, які власники не встигли вивести. Також багато автомобілів викрали.