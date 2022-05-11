Село Мощун, которое находится в нескольких километрах от столицы, сильно пострадало от боевых действий. Кроме разрушенных домов, здесь огромное количество уничтоженных автомобилей.

Гостомель был первым местом на Киевщине, где высадился вражеский десант. 24 февраля жители Мощуна своими глазами видели первые вражеские вертолеты, которые летели в направлении Гостомеля. Как только вражеский десант высадился в Гостомельском аэропорту, начался ожесточенный бой за аэродром. Все эти снаряды пролетали прямо над Мощуном.

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Когда враг получил сухопутное подкрепление, украинские войска взорвали мост через реку Ирпень на варшавском шоссе, чтобы враг не смог пройти. Но небольшой мостик, которым почти никто не пользовался, – между Гостомелем и Мощуном – взорвать не удалось. Он выстоял. Через него враг переходил реку Ирпень и пытался свести понтонные переправы для тяжелой техники (чтобы свести понтон, нужно контролировать оба берега реки).

Всего Мощун захватывали и освобождали четыре раза. Здесь велись очень жестокие бои. В результате село разрушено почти полностью.

Кроме домов, пострадало и огромное количество автомобилей, которые владельцы не успели вывести. Также много автомобилей угнали.