На сайтах по продаже подержанных авто уже встречаются объявления о продаже пострадавших от войны автомобилей.

Так на сайте auto.ria.com продают Peugeot 407, который сильно побило обломками. Судя по размещенным фото автомобилю хорошо досталось и целых деталей осталось не так уж много. За выпущенный в 2004 году Peugeot 407 владелец хочет получить 2000$.

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“Продам Пежо 407 после "АсвАбадителей". До повреждения машина была на ходу. Я владелец. Машину не заводил, сел аккумулятор, самовывоз из Ирпеня, также есть 4 запасных диска”, – говорится в объявлении.