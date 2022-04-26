В нем все льготы по ввозу транспортных средств в период военного времени отменяются.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Данила Гетманцева разработал Законопроект 7311 от 24.04.2022 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения". Кроме изменений в обращении спиртов и бензинов, в нем содержатся нормы, полностью отменяющие льготное растаможивание автомобилей. В частности, в Таможенном кодексе Украины статья 9-11 Заключительных положений по беспошлинному ввозу транспортных средств полностью исключается.

Кстати, как на практике ввезти авто без растаможки

Таким образом, после принятия этого законопроекта в сессионном зале парламента, подписи президента и публикации в официальной печати, "нулевое растаможивание" будет полностью прекращено. При ввозе автомобилей снова придется платить ввозную пошлину, акцизный налог и НДС. Для подержанных автомобилей эти налоги могут составлять от 40 до 100% от стоимости этого авто в Европе.

Закон, отменявший все налоги при ввозе транспортных средств, вступил в силу с 5 апреля 2022 года. Благодаря такому шагу государство преследовало цель пополнить парк уничтоженных на войне транспортных средств, потери которых насчитывались в количестве около 200 тысяч единиц.

Впрочем, украинцы очень активно начали пополнять свои автопарки, чем создали огромные очереди на границе. Они мешали проходу гуманитарных грузов и шокировали европейских партнеров, которые не понимали, зачем украинцам в период войны столько автомобилей. Ситуация была затруднена еще и тем, что богатые украинцы ввозили слишком дорогие автомобили. А в Законе не было выписано ограничений относительно цены автомобилей, на которые распространяются льготы.

Всего с начала действия Закона до 24 апреля было ввезено около 14 тысяч автомобилей без уплаты налогов.

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетманцев уже высказывался против действия этого Закона, и сейчас его слова воплотились в законопроект.

В настоящее время проект представлен в парламент, его должны проголосовать в первом чтении и в целом, после чего он пойдет на подпись президенту. Этот процесс может занять от нескольких дней до месяца, поэтому когда именно отменят "нулевое растаможивание", неизвестно. Важно только, что планировать ввоз автомобиля без налогов на сегодняшний день – очень рискованно.