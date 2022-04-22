По информации, полученной от польской стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное скопление автотранспорта на выезде из Польши в Украину.

Самые большие очереди в направлении Украины перед такими пунктами пропуска:

Дорогуск – Ягодин – около 1000 легковых автомобилей и 150 грузовиков;

Корчева – Краковец – около 400 легковых автомобилей и 350 грузовиков;

Медика – Шегини – около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Пограничники уверяют, что прилагают все возможные усилия, чтобы ускорить оформление лиц: увеличено количество персонала, осуществляющего пограничные процедуры, оборудованы дополнительные рабочие места для оформления.

Среди причин увеличения очередей со стороны Польши – приближение Пасхальных праздников, возможность ввезти автомобиль в Украину без растаможки и наличие авто с гуманитарной помощью.

Кстати, только через Закарпатскую таможню ввезено 1140 автомобиль без растаможки

Учитывая данную ситуацию, для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пропуска на общей границе.