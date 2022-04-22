За інформацією отриманою від польської сторони, наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Найбільші черги у напрямку України перед наступними пунктами пропуску:

Дорогуськ – Ягодин» – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;

Корчова – Краківець» – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;

Медика – Шегині» – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Прикордонники запевняють, що докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб: збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення.

Серед причин збільшення черг зі сторони Польщі – наближення Великодних свят, можливість завезти автомобіль в Україну без розмитнення та наявність авто з гуманітарною допомогою.

До речі лише через Закарпатську митницю ввезено 1140 автомобіль без розмитнення

Враховуючи дану ситуацію, для швидшого перетину кордону з Польщі до України прикордонники рекомендують обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні.