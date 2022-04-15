Закон, який обнулив усі податки на ввіз автомобілів з-за кордону, вже працює. Як саме, покажемо на прикладі реального авто.

Для прикладу покажемо процедуру привозу та розмитнення реального автомобіля Mercedes-Benz C-Class, 2012 року випуску, з дизельним двигуном. Цей автомобіль ввозився для конкретного замовника в Україні, повідомляє Auto.ria.

Автомобіль придбали у європейського дилера після ретельного підбору та технічної діагностики. Однак того, щоб компанія-посередник придбала його, в Україні необхідно було виписати нотаріальну довіреність від замовника. Вона обійшлась у 1000 грн.

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Далі – виписка договору купівлі-продажу. Без нього розмитнити авто в Україні неможливо. В залежності від країни та продавця вони бувають кількох різновидів, у них вказана ціна договору. Зараз не варто занижувати вартість покупки, тому що податки з них все одно не справляються. А після завершення воєнного стану митники можуть перевірити цю інформацію, тож приховувати її не варто.

Щоб перетнути кордон, потрібно оформити "експортну декларацію" – документ, який підтверджує намір вивезти авто за межі Євросоюзу. Його можна оформити у будь-якого з місцевих митних брокерів, чимало офісів яких є по дорозі до прикордонного пункту пропуску. Ціна питання – близько 850 грн.

Перетинати кордон слід "червоним коридором" на митницях обох країн – звідки ввозиш авто та на українському, тобто разом з вантажним транспортом ("фурами"). Закордонна (в нашому випадку польська) сторона оглядає авто, звіряє документи, "закриває" експортну декларацію, після чого слід вирушати на український контрольно-пропускний пункт, теж на "червоний коридор".

Для того, аби надто довго не затриматися на українському пропускному пункті, варто потурбуватися про те, аби мати підготовлену попередню митну декларацію громадянина (ПДГ), яку заздалегідь, по дорозі до кордону, оформлює український брокер. Так, поки що без брокера не обійтися – йому варто заздалегідь надіслати усі дані про автомобіль та його власника. Брокер реєструє ПДГ на митниці за допомогою спеціальної програми, а тому, хто за кермом автівки, надсилає номер цього документа.

Згідно з новим законом, на кордоні не нічого платити (вносити заставу у розмірі митних платежів), адже у графах "мито", "акциз" та "ПДВ" зазначаються нулі. Після цього автомобіль покидає прикордонний КПП, однак митне оформлення поки не завершено. На момент проведення першого в'їзду за новим законом ще не був готовий спрощений порядок розмитнення від Кабміну, за яким можна було б все зробити одночасно на кордоні. Тому з кордону для закінчення усіх формальностей потрібно доставити автомобіль на один із митних постів місцевої митниці.

Там брокер готує митну декларацію (уже не "попередню"), і автомобіль з усіма документами заїжджає у зону митного контролю. Важливо, що у "техпаспорті" даного авто був зазначений стандарт "Євро-5", а якби цього уточнення не було, довелось би отримати довідку про відповідність ТЗ певному екостандарту ще до початку здійснення усіх митних формальностей.

Нарешті розмитнення автомобіля закінчено, він покидає зону митного контролю, а власник отримує "закриту" митну декларацію та “посвідчення митниці”, яке дозволяє зареєструвати авто у СЦ МВС. Та перед цим слід здійснити сертифікацію транспортного засобу – ці вимоги залишились чинними.

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Щодо витрат: брокер обійдеться близько 3000 грн, сертифікація машини – 2500-3000 грн. Останній крок, який залишається у всій цій, на перший погляд, простій історії – державна реєстрація "свіжопригнаного" автомобіля. Послуги сервісного центру МВС (а також свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки) обійдуться власнику у близько 800 грн, крім цього слід сплатити збір за першу реєстрацію до Пенсійного фонду, розмір якого становить від 3 до 5 відсотків від митної вартості транспортного засобу.

Після цього Mercedes-Benz отримує українські номерні знаки, при цьому жодних митних платежів – мита, акцизу та ПДВ – сплачено не було.

Сумарні витрати на оформлення, не включаючи збору у ПФ за першу реєстрацію ТЗ, становили трохи більше за 8 тисяч гривень. Також тут не були враховані витрати на проїзд, пальне, проживання і т.д.

Наприклад, наш дизельний Mercedes-Benz C-Class, 2012 року випуску, який був куплений у Польщі за 6300 євро, обійшовся зі всіма платежами у 8500 доларів США. Аналогічний в Україні коштує від 10 000 доларів, тож вигода від “нульового розмитнення” є.

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Загалом же, якщо ви не ввозитимете авто самостійно, а це робитиме хтось за вас на комерційній основі, залежно від автомобіля, його місця розташування у ЄС, місцевих особливостей окремо взятої країни щодо страхування, знімання з обліку авто та інших подібних моментів, до ціни "там" слід додати приблизно від $1000 - 1500. Це якщо говорити про автмобілі ціною до $8-10 тис.