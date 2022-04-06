Скасування акцизу та ПДВ на імпорт нових та вживаних автівок сильно змінить український авторинок. На прикладі вантажних "бусів" можна зробити висновок, що такі машини подешевшають приблизно удвічі.

У мирний час про скасування розмитнення українці могли тільки мріяти, а зараз, під час війни Верховна Рада за кілька днів прийняла відповідний закон, а вчора його вже підписав Президент. Сьогодні, після публікації в офіційному виданні новий порядок вже набрав чинності.

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Колеги з видання auto.ria.com дослідили, як вплинуть нові правила легалізації автівок на сегмент невеликих вантажівок, або, як їх називають у народі “бусів”.

Проте є декілька неприємних моментів. По-перше, пригон автомобілів (а особливо вантажних) традиційно – чоловічий бізнес. А зараз, як відомо, виїзд з України чоловіків у віці від 18 до 60 років заборонений, за деякими виключеннями. Тож приганяти автівки з Європи зможуть чоловіки старші з 60 років, власники “білого квитка” або ж ті, хто зміг домовитись з воєнкомом про дозвіл на виїзд.

Другий момент, на який слід звернути увагу – це екологічні норми “Євро”, без яких навіть за новими правилами автомобілі не можуть проходити державну реєстрацію. Вантажні авто повинні відповідати стандарту “Євро-5”, який на практиці в ЄС був запроваджений у 2009 році. Для легкових авто імпорт обмежений нормами “Євро-2”, які діють з 1996 року.