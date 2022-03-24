Депутати повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів приватними особами, а юридичні можуть завозити їх без сплати акцизу та ПДВ.

Сьогодні Верховна Рада звільнила усі імпортовані товари від мита й податку на додану вартість (ПДВ). "За" проект №7190 проголосували 353 депутати.

Читайте також: Скільки буде коштувати пальне після зниження податків

"Ми вчергове зібрались, щоб прийняти закони необхідні для боротьби з орками. Зокрема, звільнили від всіх податків будь-який імпорт підприємств. Зараз будь-який бізнес і так віддає все що може на армію. Також потрібно боротись з дефіцитом товарів та чергами на кордонах", – повідомив нардеп Мар'ян Заблоцький.

“Повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами. Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи, – говориться в пояснювальній записці до закону.

Текст Закону:

Стаття 69.24 Податкового Кодексу тепер звучатиме так:

“Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком операції з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту”.

В Митному кодексі з’являється стаття 911:

“1) звільняються від оподаткування ввізним митом:

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу”.

Нагадаємо, щоб закон почав діяти, його повинен підписати Голова Верховної ради, Президент, після чого документ має бути надрукований в офіційній пресі.