Експерт паливного ринку вважає, що у разі зниження податків ціну пального вдасться втримати у коридорі 35-38 гривень за літр.

Сьогодні Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Якщо документ вступить в силу акциз на пальне буде скасовано повністю, а ПДВ зменшиться до 7%.

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Що буде з цінами на пальне у разі зниження податків розповів Експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн.

До війни близько 80 відсотків ринку у нас наповнювалося з Росії та Білорусі та через морські порти. Наразі всі ці джерела недоступні. Відповідно ринок вимагає просто докорінної перебудови та переорієнтації на постачання з країн Євросоюзу.

Кордон з Європою відкриває нам доступ до всієї континентальної інфраструктури - заводів та портів. Це зовсім інша логістика, але вона є. Складність у тому, що паливний ринок Східної Європи склався, все працює, і Україна має інтегруватися в нього, знайти потрібні обсяги, створити логістичні ланцюжки. Це все реально, але потрібен час.

Як це вплине на ціну палива в Україні?

По-перше, сама європейська логістика дорога. По-друге, всередині України вона також подорожчала. Уряд оперативно відреагував на цей виклик та вніс зміну до чинної формули держрегулювання для розрахунку граничних цін на заправках. Вона вже містить нові логістичні та інші складові, які враховуватимуть нові реалії.

Оскільки ці складові більш затратні, то потрібні певні компенсатори. Ними стануть акциз та податок на додану вартість.

Якщо буде знижено податки на паливо, як це планується зробити, то за поточних цін на світовому ринку вдасться зберегти вартість палива на АЗС у коридорі 35-38 гривень за літр.

Що чекає на український паливний ринок найближчим часом?

Думаю, його чекає переорієнтація на нові рейки у прямому та переносному сенсі. Ринок ніколи вже не буде тим самим. Все можна вирішити, але багато залежатиме від розвитку військової обстановки.