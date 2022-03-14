Міністерство економіки вдруге з початку війни оновило середню вартість бензинів та дизельного палива.

В уряді вирішили підвищити середні розцінки для бензинів на понад 5 грн. Показник для дизельного палива виріс майже на 9 грн.

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Порівняно з оновленням від 3 березня показник зріс на 5,18 грн для бензинів та на 8,98 – для дизпалива. Тоді середні ціни становили 33,79 грн та 30,92 грн відповідно.

"На підставі розрахунків… "Нафтогазу"… визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 39,9 гривні, та 1 літра бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm, яка становить 38,97 гривні", – повідомили у Мінекономіки.

При цьому максимально допустима роздрібна вартість залежить від встановленої граничної націнки, яку 23 лютого Кабмін знизив до 4,55 грн/л (було 5 грн) на бензини та 5 грн/л (було 7 грн) – на ДП. Відтак ціни на АЗС зростуть до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив низку рішень, щоб уникнути дефіциту пального на заправках. У Верховну Раду представлено законопроект, який скасовує акциз і знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Якщо ВР прийме відповідний документ пальне може трохи подешевшати.