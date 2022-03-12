Законодавці можуть знизити податки на нафтопродукти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада найближчим часом збереться на засідання, щоб скасувати податок на додану вартість та акциз на пальне. Про це він сказав у зверненні в суботу, повідомляє Liga.net.

За його словами, "повне скасування ПДВ та акцизу" робиться як у контексті посівної кампанії, яку потрібно буде починати незабаром, так і з розрахунку на потреби всіх громадян. "Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними", – сказав Зеленський.

Чому це важливо вартість пального може зрости до 43 грн за літр

Президент повідомив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже розпочав організацію пленарного засідання.

За іншими джерелами, Кабмін переглянув формулу ціноутворення та звернувся до Ради із законопроектом знизити ПДВ до 7% та обнулити акциз на нафтопродукти.

“Якщо цей закон набере чинності, гранична вартість бензину становитиме близько 38 грн/л, ДП – близько 35 грн. Це відповідно на 8 та 5 грн менше, ніж було б за чинною формулою. Залишається дочекатися остаточного схвалення”, – говорить експерт паливного ринку Сергій Куюн.

Але найголовніше – відкривається шлюз для нових постачань, – впевнений експерт.

Також на розгляді Кабміну знаходиться тимчасове скасування технічного регламенту на нафтопродукти, що дозволить імпортувати паливо нижчих екологічних стандартів. Своєю чергою, це розширити можливості пошуку нових партій для наповнення ринку.