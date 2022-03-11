Експерт плавного ринку розповів як запобігти катастрофічному зростанню цін на пальне.

На європейському паливному ринку відбувається щось неймовірне. За останні два дні котирування бензину у Європі впали на 200 дол./т, на дизель – 340/т. Або на 15-20%!

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Схоже, страхи з приводу ембарго щодо Росії зникли. Світ звикає до думки про майбутнє без кривавих вуглеводнів. Сигналом до зниження явно послужили заяви Арабських Еміратів, Венесуели та США із закликами збільшити видобуток нафти.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає що така ситуація може допомогти Україні, але якщо Уряд залишить чині податки та правила нарахування цін – катастрофічного зростання цін не уникнути.

"Для нас це, безумовно, хороші новини. Якщо ще вчора підвищення цін на АЗС до 50 грн і вище не викликало сумніву, то зараз теоретично цього можна буде уникнути. А за активних дій уряду та Ради – занурити і під 40 грн/л", - прогнозує експерт

Розрахунки показують, що за нових умов собівартість постачання за поточними світовими цінами становить 43 грн л за обома продуктами. Додамо сюди встановлену Мінекономіки націнку 4,5 та 5 грн/л та отримаємо вартість на АЗС.

"Проблема в тому, що поки що діє довоєнна формула розрахунку, розрахована на російсько-білоруські поставки. І вона на другу декаду березня показує максимум 43 грн., але вже з націнкою. Це означає, що кожен "європейський" літр коштуватиме постачальникам у ті самі мінус 4,5-5 грн/л", - запевняє Сергій Куюн.

Для прикладу: на оптовому ринку дизпаливо сьогодні коштує 42 грн/л, тоді як "рекомендована" ціна на АЗС – 36 грн/л. На другу декаду березня формула Мінеко покаже максимум 43 грн/л, але хто торгуватиме та везтиме паливо за таких умов?

"Необхідне рішення про скасування ПДВ та акцизу, а також перегляд формули граничних цін. У цьому випадку ціни будуть 32 та 35 грн/л на бенз та ДП. А головне – відкриються шлюзи для нових постачань", – впевнений Сергій Куюн.