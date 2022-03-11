Эксперт плавного рынка рассказал как предотвратить катастрофический рост цен на топливо.

На европейском топливном рынке происходит что-то невероятное. За последние два дня котировки бензина в Европе упали на 200 долл./т, на дизель – 340/т. Или на 15-20%!

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Похоже, страхи по поводу эмбарго в отношении России исчезли. Мир привыкает к мысли о будущем без кровавых углеводородов. Сигналом к снижению явно послужили заявления Арабских Эмиратов, Венесуэлы и США с призывами увеличить добычу нефти.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн считает, что такая ситуация может помочь Украине, но если Правительство оставит чине налоги и правила начисления цен, катастрофического роста цен не избежать.

"Для нас это, безусловно, хорошие новости. Если еще вчера повышение цен на АЗС до 50 грн и выше не вызывало сомнения, то сейчас теоретически этого можно будет избежать. А при активных действиях правительства и Рады – погрузить и под 40 грн / л", – прогнозирует эксперт

Расчеты показывают, что при новых условиях себестоимость поставки по текущим мировым ценам составляет 43 грн л по обоим продуктам. Добавим сюда установленную Минэкономики наценку 4,5 и 5 грн/л и получим стоимость на АЗС.

"Проблема в том, что пока действует довоенная формула расчета, рассчитанная на российско-белорусские поставки. И она на вторую декаду марта показывает максимум 43 грн., но уже с наценкой. Это означает, что каждый "европейский" литр будет стоить поставщикам в те же минус 4,5-5 грн/л", – уверяет Сергей Куюн.

Для примера: на оптовом рынке дизтопливо сегодня стоит 42 грн/л, тогда как "рекомендованная" цена на АЗС – 36 грн/л. На вторую декаду марта формула Мінеко покажет максимум 43 грн/л, но кто будет торговать и везти топливо в таких условиях?

"Необходимо решение об отмене НДС и акциза, а также пересмотр формулы предельных цен. В этом случае цены будут 32 и 35 грн/л на бенз и ДТ. А главное – откроются шлюзы для новых поставок", – уверен Сергей Куюн.