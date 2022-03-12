Законодатели могут снизить налоги на нефтепродукты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Верховна Рада в ближайшее время соберется на заседание, чтобы отменить налог на добавленную стоимость и акциз на топливо. Об этом он сказал в обращении в субботу, сообщает Liga.net.

По его словам, "полная отмена НДС и акциза" производится как в контексте посевной кампании, которую нужно будет начинать в скором времени, так и в расчете на нужды всех граждан. "Чтобы не было дефицита горючего в стране. Чтобы цены были стабильными", – сказал Зеленский.

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Президент сообщил, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже приступил к организации пленарного заседания.

По другим источникам Кабмин пересмотрел формулу ценообразования и обратился в Раду с законопроектом снизить НДС до 7% и обнулить акциз на нефтепродукты.

“Если этот закон вступит в силу, предельная стоимость бензина будет составлять около 38 грн/л, дизтоплива – около 35 грн. Это соответственно на 8 и 5 грн меньше, чем было бы по действующей формуле. Остается дождаться окончательного одобрения”, – говорит эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

Но самое главное – открывается шлюз для новых поставок, – уверен эксперт.

Также на рассмотрении Кабмина находится временная отмена технического регламента на нефтепродукты, что позволит импортировать топливо более низких экологических стандартов. В свою очередь это расширит возможности поиска новых партий для наполнения рынка.