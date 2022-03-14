Министерство экономики с начала войны обновило среднюю стоимость бензинов и дизельного топлива.

В правительстве решили повысить средние расценки для бензинов более чем на 5 грн. Показатель дизельного топлива вырос почти на 9 грн.

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По сравнению с обновлением 3 марта показатель вырос на 5,18 грн для бензинов и на 8,98 – для дизтоплива. Тогда средние цены составили 33,79 и 30,92 грн соответственно.

"На основании расчетов… "Нефтегаза"… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 39,9 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных Gasoline 10 ppm, которая составляет 38,97 гривны", – сообщили в Минэкономики.

При этом максимально допустимая розничная стоимость зависит от установленной граничной наценки, которую 23 февраля Кабмин снизил до 4,55 грн/л (было 5 грн) на бензины и 5 грн/л (было 7 грн) – на ГП. Следовательно, цены на АЗС возрастут до 43,52 грн и 44,9 грн соответственно.

Напомним, Кабмин принял ряд решений, чтобы избежать дефицита горючего на заправках. В Верховную Раду представлен законопроект, отменяющий акциз и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Если ВР примет соответствующий документ, топливо может немного подешеветь.