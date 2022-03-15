Эксперт топливного рынка считает, что в случае снижения налогов стоимость топлива удастся удержать в коридоре 35-38 гривен за литр.

Сегодня Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения". Если документ вступит в силу, акциз на горючее будет отменен полностью, а НДС уменьшится до 7%.

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Что будет с ценами на горючее в случае снижения налогов, рассказал эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

До войны около 80 процентов рынка у нас наполнялось из России и Белоруссии и через морские порты. Пока все эти источники недоступны. Соответственно, рынок требует просто коренной перестройки и переориентации на поставки из стран Евросоюза.

Граница с Европой открывает нам доступ ко всей континентальной инфраструктуре – заводам и портам. Это совсем другая логистика, но она есть. Сложность в том, что рынок Восточной Европы сложился, все работает, и Украина должна интегрироваться в него, найти нужные объемы, создать логистические цепочки. Это все реально, но нужно время.

Как это отразится на цене топлива в Украине?

Во-первых, самая европейская логистика дорогач. Во-вторых, внутри Украины она тоже подорожала. Правительство оперативно отреагировало на этот вызов и внесло изменение в действующую формулу госрегулирования для расчета предельных цен на заправках. Она уже содержит новые логистические и другие составляющие, учитывающие новые реалии.

Поскольку эти составляющие более затратны, требуются определенные компенсаторы. Ими станут акциз и налог на добавленную стоимость.

Если будут снижены налоги на топливо, как это планируется сделать, то при текущих ценах на мировом рынке удастся сэкономить стоимость топлива на АЗС в коридоре 35-38 гривен за литр.

Что ждет украинский топливный рынок в ближайшее время?

Думаю, его ждет переориентация на новые рельсы в прямом и переносном смысле. Рынок никогда уже не будет прежним. Все можно решить, но многое будет зависеть от развития военной обстановки.