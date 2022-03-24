Депутаты полностью освободили от налогообложения импорт частными лицами, а юридические могут завозить их без уплаты акциза и НДС.

Сегодня Верховная Рада освободила все импортируемые товары от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС). "За" проект №7190 проголосовали 353 депутата.

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"Мы в очередной раз собрались, чтобы принять законы необходимые для борьбы с орками. В частности, освободили от всех налогов любой импорт предприятий. Сейчас любой бизнес и так отдает все что может на армию. Также нужно бороться с дефицитом товаров и очередями на границах", – сообщил нардеп Марьян Заблоцкий.

"Отдельным пунктом освободили от любых налогов импорт авто физлиц", – написал нардеп.

“Полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами. Освобожден от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы”, – говорится в пояснительной записке в закона.

Текст Закона:

Статья 69.24 Налогового Кодекса будет теперь звучать так:

“Временно, с 1 апреля 2022 года на период действия военного положения на территории Украины освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом операции по ввозу физическими лицами на таможенную территорию Украины автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, предназначенных для перевозки 10 и более человек, транспортных средств для перевозки грузов в таможенном режиме импорта”.

В Таможенном кодексе появляется статья 911:

“1) освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:

автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины для свободного обращения”.

Напомним, чтобы закон начал действовать, его должен подписать Председатель Верховной рады и Президент, после чего документ должен быть опубликован в официальной прессе.