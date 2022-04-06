Отмена акциза и НДС на импорт новых и подержанных автомобилей сильно изменит украинский авторынок. На примере грузовых "бусов" можно сделать выводы, что подешевеют машины примерно вдвое.

В мирное время об отмене растаможки украинцы могли только мечтать, а сейчас, во время войны, Верховная Рада за несколько дней приняла соответствующий закон, а вчера его уже подписал Президент. Нулевое растаможивание вступит в силу через несколько дней после публикации в официальных изданиях.

Читайте также Отмена растаможки: сколько будут стоить автомобили в Украине

Коллеги из издания auto.ria.com исследовали, как повлияют новые правила легализации автомобилей на сегмент небольших грузовиков, или, как их называют в народе – "бусов".

Однако есть несколько неприятных моментов. Во-первых, пригон автомобилей (а особенно грузовых) традиционно мужской бизнес. А сейчас, как известно, выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, за некоторыми исключениями. Так что пригонять автомобили из Европы смогут или мужчины старше 60 лет, владельцы "белого билета", или те, кто смог договориться с военкомом о разрешении на выезд.

Второй момент, на который следует обратить внимание – это экологические нормы “Евро”, без которых даже по новым правилам автомобили не могут проходить государственную регистрацию. Грузовые авто должны соответствовать стандарту "Евро-5", который на практике в ЕС был введен в 2009 году. Для легковых автомобилей "Евро-2" действует с 1996 года.