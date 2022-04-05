Он начнет действовать после публикации в официальной печати, то есть со дня на день.

Закон №7190П, согласно которому во время военного положения освобождаются от пошлины и НДС все импортные товары, включая автомобили, подписаны президентом Украины. Он был принят Верховной Радой еще 25 марта, а подписан главой государства 5 апреля. Закон вступает в силу в день его публикации в официальной печати. Это может произойти 6-8 апреля 2022 года.

По закону импорт целого ряда транспортных средств для физических лиц будет происходить без уплаты налогов – НДС, ввозной пошлины и акциза. Причем речь идет не об автомобилях для ВСУ, а для личного использования, новых и подержанных.

Насколько подешевеют автомобили после отмены налогов на их импорт?

Впрочем, для регистрации автомобиля в Украине все же нужно пройти сертификацию, уплатить 3-5% ее цены в Пенсионный фонд и средства за номерной знак, свидетельство регистрации и услуги Сервисного центра.

Таким образом, можно ввозить следующие транспортные средства: автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов.

Для ввоза действует ограничение экологических стандартов – не ниже "Евро-2" на легковушки и не ниже "Евро-5" для грузовиков и автобусов. Подтверждение этих стандартов должно быть в сертификате соответствия, требуемого при государственной регистрации автомобиля в Сервисном центре МВД.

Кстати, что еще предусмотрено в этом Законе?

После отмены военного положения, когда налоги на импорт снова введут, за ввезенные согласно настоящему Закону машины доплачивать не нужно будет, ведь законы не имеют обратной силы.