Він почне діяти після публікації в офіційній пресі, тобто з дня на день.

Закон №7190П, згідно з яким на час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями, підписано президентом України. Він був прийнятий Верховною радою ще 25 березня, а підписаний главою держави 5 квітня. Закон набуває чинності в день його публікації в офіційній пресі. Це може статися 6-8 квітня 2022 року.

Згідно з законом, імпорт цілого ряду транспортних засобів для фізичних осіб буде відбуватись без сплати податків – ПДВ, ввізного мита та акцизу. Причому йдеться не про автомобілі для ЗСУ, а для особистого використання, нові та вживані.

До теми наскільки подешевшають автомобілі після скасування податків на їх імпорт?

Втім, для реєстрації автомобіля в Україні все ж потрібно пройти сертифікацію, сплатити 3-5% від її ціни у Пенсійний фонд та кошти за номерний знак, свідоцтво реєстрації та послуги Сервісного центру.

Таким чином можна ввозити наступні транспортні засоби: автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Для ввозу діє обмеження екологічних стандартів — не нижче “Євро-2” на легковики та не нижче “Євро-5” для вантажівок та автобусів. Підтвердження цих стандартів має бути в сертифікаті відповідності, який вимагають під час державної реєстрації автомобіля в Сервісному центрі МВС.

До речі що ще передбачено у цьому Законі?

Після скасування воєнного стану, коли податки на імпорт знову введуть, за ввезені згідно з цим Законом машини доплачувати не потрібно буде, адже закони не мають зворотної сили.