Український парламент зрівняв наших співгромадян із жителями Європейського Союзу у питанні купівлі транспортних засобів та прибрав драконівські податки та збори при розмитненні.

Після вступу в силу нового закону розмитнення транспортних засобів в Україні дорівнюватиме нулю – Верховна Рада вже ухвалила законопроект №7190 і відправила його на підпис президенту. Документ передбачає відміну на військовий час митних зборів, податку на додану вартість та акцизу при ввезенні транспортних засобів з-за кордону.

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Перелік транспортних засобів, що підпадають під дію нової норми, виглядає наступним чином:

легкові та вантажні автомобілі;

мотоцикли;

кузови автомобілів;

причепи та напівпричепи;

транспорт, призначений перевезення 10 і більше пасажирів.

Навіщо прибрали плату за розмитнення

Одним із авторів законопроекту №7190 зазначено голову комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Він наголосив, що у документі міститься позиція Кабінету міністрів, який для прискорення процедури подав документ за допомогою народних депутатів.

Данило Гетьманцев зазначив, що "на думку уряду, це (законопроект) дозволить тим людям, які втратили автомобілі під час бойових дій, ввезти на заміну інші транспортні засоби".

На питання про те, скільки в результаті «недоотримає» бюджет, він відповів, що треба порівнювати порівняні речі, адже зараз у країні – бюджет воєнного часу. Як ілюстрацію нардеп навів статистику щодо митниці, яка збирає 20% від показника мирного часу.

Скільки автомобілів знищила війна

Голова Інституту досліджень авторинку (ІДА) Станіслав Бучацький дуже позитивно сприйняв зазначену законодавчу ініціативу. Він зазначив, що з початком війни усі могли переконатися, "наскільки автомобілі виявилися стратегічним ресурсом нашої країни". Адже багато людей зуміли виїхати з найнебезпечніших "гарячих точок" на власному автотранспорті.

За його оцінками, десятки тисяч, якщо не сотні тисяч авто було пошкоджено або знищено. Тому можливість привезти з-за кордону та купити машину на заміну – це надзвичайно важливо, "іноді це можливість просто вижити".

Для того, щоб економіка працювала якомога ефективніше, дрібному та середньому бізнесу потрібні транспортні засоби, щоб возити товар, здійснювати постачання тощо.

Кого торкнеться закон про безкоштовне розмитнення

Глава ІДА наголосив, що ця норма стосуватиметься всіх фізичних осіб – громадян України, оскільки для Збройних сил із самого початку війни запровадили спрощену процедуру ввезення та оформлення транспортних засобів з-за кордону.

Після підписання президентом три основні митні платежі під час оформлення іномарки буде скасовано.

Станіслав Бучацький зазначив, що на кожен автомобіль платежі та збори нараховувалися по-різному. Митний збір прямо пропорційно залежав від вартості машини, акциз – від обсягу двигуна та року випуску транспортного засобу.

На питання про те, скільки недоотримає державний бюджет, він відповів, що на даний момент "важливішим є питання виживання людей та запуску економіки". На його думку, податки треба збирати по-іншому, а не просто "поставити шлагбаум на кордоні та отримувати гроші". Доцільно оподатковувати прибуток бізнесів, при цьому давши їм достатньо часу для запуску та розкрутки.

На скільки подешевшають автомобілі

Станіслав Бучацький навів приклад: якщо раніше за розмитнення Volkswagen Golf, який коштує 2-3 тис. євро, потрібно було платити 2-4 тис. євро, то після ступу в силу нового порядку розмитнення буде "нульовим".

Так, за ввезений в Україну VW Golf 2008 року випуску (дизель, об'єм двигуна – 1,9 літра) вартістю 3 тис. євро до цього доводилося сплатити 3184 євро податків та зборів. Без податків та акцизів. Українці зможуть купити авто удвічі дешевше.

При цьому не можна забувати про інші платежі, наприклад, про постановку на облік, про сертифікат відповідності та збір до Пенсійного фонду. Але ці суми не можна порівняти з тим, що потрібно було раніше сплатити за розмитнення.