Украинский парламент уравнял наших сограждан с жителями Европейского Союза в вопросе покупки транспортных средств и убрал драконовские налоги и сборы при растаможке.

После вступления в силу нового закона растаможка транспортных средств в Украине будет равна нулю – Верховная Рада уже приняла законопроект № 7190 и отправила его на подпись президенту. Документ предусматривает отмену на военное время таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе транспортных средств из-за границы.

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Список транспортных средств, подпадающих под действие новой нормы, выглядит следующим образом:

легковые и грузовые автомобили;

мотоциклы;

кузова автомобилей;

прицепы и полуприцепы;

транспорт, предназначенный для перевозки 10 и более пассажиров.

Зачем убрали плату за растаможку

Одним из авторов законопроекта № 7190 указан глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что в документе содержится позиция Кабинета министров, который для ускорения процедуры подал документ с помощью народных депутатов.

Даниил Гетьманцев отметил, что “по мнению правительства, это (законопроект) позволит тем людям, которые потеряли автомобили во время боевых действий, ввезти на замену другие транспортные средства”.

На вопрос о том, сколько в результате “недополучит” бюджет, он ответил, что надо сравнивать сравнимые вещи, ведь сейчас в стране – бюджет военного времени. В качестве иллюстрации нардеп привел статистику по таможне, которая собирает 20% от показателя мирного времени.

Сколько автомобилей уничтожила война

Глава Института исследований авторынка (ИИА) Станислав Бучацкий очень позитивно воспринял указанную законодательную инициативу. Он отметил, что с началом войны все могли убедиться, “насколько автомобили оказались стратегическим ресурсом нашей страны”. Ведь многие люди сумели выехать из самых опасных “горячих точек” на собственном автотранспорте.

По его оценкам, десятки тысяч, если не сотни тысяч авто были повреждены или уничтожены. Поэтому возможность привезти из-за границы и купить машину на замену – это чрезвычайно важно, “иногда это возможность просто выжить”.

Для того, чтобы экономика работала как можно эффективнее, мелкому и среднему бизнесу нужны транспортные средства, чтобы возить товар, осуществлять поставки и тому подобное.

Кого коснется закон о бесплатной растаможке

Глава ИИА отметил, что эта норма будет касаться всех физических лиц – граждан Украины, поскольку для Вооруженных сил с самого начала войны ввели упрощенную процедуру ввоза и оформления транспортных средств из-за границы.

После подписания президентом три основных таможенных платежа при оформлении иномарки будут отменены.

Станислав Бучацкий отметил, что на каждый автомобиль платежи и сборы начислялись по-разному. Таможенный сбор прямо пропорционально зависел от стоимости машины, акциз – от объема двигателя и года выпуска транспортного средства.

На вопрос о том, сколько недополучит государственный бюджет, он ответил, что на данный момент “важнее является вопрос выживания людей и запуска экономики”. По его мнению, налоги надо собирать по-другому, а не просто “поставить шлагбаум на границе и получать деньги”. Целесообразно облагать налогом прибыль бизнесов, при этом дав им достаточно времени для запуска и раскрутки.

На сколько подешевеют автомобили

Станислав Бучацкий привел пример: если раньше за растаможку Volkswagen Golf, который стоит 2 – 3 тыс. евро, нужно было платить 2 – 4 тыс. евро, то после вступления в силу нового порядка растаможка будет “нулевой”.

Так, за ввезенный в Украину VW Golf 2008 года выпуска (дизель, объем двигателя – 1,9 литра) стоимостью 3 тыс. евро до этого приходилось уплатить 3 184 евро налогов и сборов. Без налогов и акцизов украинцы смогут купить авто вдвое дешевле.

При этом нельзя забывать о других платежах, например, о постановке на учет, о сертификате соответствия и сборе в Пенсионный фонд. Но эти суммы нельзя сравнить с тем, что нужно было раньше оплатить за растаможку.