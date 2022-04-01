Невдовзі має набути чинності закон, який запроваджує нульові ставки податків на імпорт для низки товарів. В тому числі й автотранспорт.

Зараз документ має статус "закон направлено на підпис Президенту". Після того як глава держави його підпише та його офіційно опублікують в Україні мають почати діяти нульові ставки мита, акцизу та ПДВ на більшість транспортних засобів, які ввозяться фізичними особами.

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Колеги з сайту auto.ria.com спробували скласти прогноз, якими можуть бути ціни на такі авто протягом дії "нульового розмитнення".

Спершу, аби не визначати "середню температуру по палаті", розділимо сектор "пригону" на кілька підсегментів. Для цього скористаємося даними ГСЦ МВС "непростого" (як тоді здавалося) "ковідного" 2021 року, й розглянемо, якого віку легковики імпортували до України.

Автівок з роком випуску далі 1996 немає, бо саме тоді був запроваджений екостандарт "Євро-2", який є мінімальним прохідним на даний час для імпорту легкових машин. Зростання діаграми від 1996 до 2008 року випуску спричинене двома факторами. Перший – віковий коефіцієнт у формулі акцизу, де чим старіше авто, тим більший розмір цього податку. Другий – природне зниження інтересу покупців до автівок більшого віку.

Як будемо ділити увесь цей масив "пригону"?

Першу його частину, у діапазоні від 1996 до 2008 р.в. вважатимемо "бюджетною", оскільки переважають там порівняно недорогі моделі, й звузимо її до 2000-2008 р.в. Наступний фрагмент – 2009-2013 р.в., це такий собі "мікс" з європейських та частково американських моделей. І ще одна частина – та котра від 2015 і до 2018 р.в. – це вже царина "американців", саме завдяки їхній популярності маємо там такі високі стовпці.

Як будемо рахувати?

Дослідивши відкриті дані ГСЦ МВС про реєстраційні дії з транспортними засобами, дізнаємося, які моделі були найпопулярнішими для кожного із щойно означених підсегментів, й визначимо актуальні середні ціни для кожної моделі. Потім зробимо те саме для цін "там", тобто за кордоном, проаналізувавши масиви оголошень на популярних європейських класифайдах.

А для автівок, які переважно прибувають до нас з американських страхових аукціонів, отримаємо інформацію з сервісів, які збирають дані про аукціони, що відбулися – Bidfax та Autoastat.

Звісно, ми не розглядатимемо "голі" ціни за кордоном – тим паче для аукціонних варіантів, які мають не усунені пошкодження. Ми врахуємо вартість доставлення машини (з Європи чи США, за ставками, які діяли на початку року), супровідні витрати (зняття з обліку за кордоном, страхування тощо), вартість сертифікації, реєстрації у СЦ МВС та збір у Пенсійний фонд.

Для моделей, які є типовими представниками заокеанських аукціонів додамо вартість відновлювальних робіт у розмірі $2500.

Сегмент 2000-2008 р.в.

Ця частина "пригону" тримається переважно на європейських моделях, із загальновідомими лідерами, такими як "Гольф", "Октавія", "Пасат" та "Меган".

Ось 10 легковиків, які у зазначених вікових рамках торік імпортували найчастіше, їхні середні на ринку зараз, та ті, які можуть бути за умови запровадження "нульового" розмитнення. В останньому стовпці все просто – усі числа мають червоний колір та знак "мінус". Тобто – усі ці моделі скоріш за все подешевшають, орієнтовно на стільки, скільки зазначено на слайді. Нагадаємо, що ці числа не є аксіомою – різниця визначена між середніми цінами "тут" і "там".

Сегмент 2009-2013 р.в.

У цьому віковому підсегменті у десятці лідерів є як типові "європейці", так і декілька "американців", при чому одна і та ж модель може мати різне походження, наприклад, як Volkswagen Passat чи Ford Focus. Тут зробити швидкі висновки, як у попередньому розділі, уже не вдасться – адже якісь автомобілі потенційно мають подешевшати, якісь подорожчати. Де ж логіка, якщо розмитнення буде скасоване? А річ тут не у логіці, а у практиці, яка свідчить про те, що "гонщики" переважно орієнтуються на найдешевші автомобілі, а деякі з них ще й не оминали нагоди "скрутити" пробіг, чи придбати за кордоном авто з певними дефектами, які можна недорого ліквідувати або навіть приховати.

Тому, якщо орієнтуватися на "низ ринку", числа будуть інші, ймовірно теж зі знаком "мінус". Коли ж рахувати по середніх цінах (тобто тих, по яких навіть німці купують вживані авто), тоді отримуємо результат, який вказано на слайді.

Сегмент 2014-2018 р.в.

Такого віку автівки переважно прибувають в Україну з американських аукціонів (рідше – з Канади чи Кореї). Для тих, хто готовий змиритися з тим, що авто побувало у ДТП або мало інші пошкодження, це непогана нагода отримати за менші гроші значно "свіжішу" машину, у порівнянні з "цілими" європейськими варіантами.

Варто зазначити, що у зв’язку з присутністю ворожого флоту у Чорному морі, звиклі шляхи доставлення автомобілів зі США до Одеських портів тимчасово недоступні. Проте є варіанти прибуття контейнерів до польських або литовських портів, з яких автовозом машини доставлятимуть вже до нас.

Дилери, які вже змінили свою логістику на європейські порти, повідомили нам, що сумарна вартість витрат за новими схемами не надто відрізняється від тієї, коли авто прибувало до котрогось з українських морських терміналів. Різниця у між актуальними та прогнозованими цінами тут ще більша, однак варто враховувати що й автівки у цьому підсегменті дорожчі, тому і їхнє розмитнення (зокрема та частина, яка вираховується у відсотках – мито та ПДВ) було більшим.

Ще раз нагадаємо, що це середні значення, та фіксована умовна вартість відновлювальних робіт для всіх моделей – на практиці числа будуть близькими, та все ж дещо іншими. Однак загальна тенденція видима і без уточнень – ця група легковиків мала б помітно подешевшати.

Щодо двох європейських моделей, Skoda Octavia та Renault Megane, які за попередніми розрахунками подорожчали, тут ситуація та ж, яка описана у попередньому розділі – враховано середні, а не найменші з можливих на ринку ціни.

Як це може вплинути на ринок загалом?

Поки "нульове" розмитнення ще не почало діяти, розглянемо, як змінювалися середні ціни для трьох вікових сегментів легковиків з пробігом, якими ми оперуємо у цьому дослідженні. Протягом березня 2022 року відбувалися певні коливання на початку місяця, що зумовлено періодом цілковитої невизначеності у перші тижні повномасштабного вторгнення росії на територію України, масовою евакуацією громадян з гарячих точок, виїздом за кордон.

Далі картина виглядає доволі рівною. Також варто зважити на розмір українського автопарку: станом на початок цього року загалом у ньому було майже 11 мільйонів легковиків. За даними Мінфіну близько 200 тис. машин безповоротно знищено внаслідок війни. За попередньою оцінкою близько 250-300 тис. транспортних засобів покинули територію держави під час масового виїзду громадян за кордон. Отже, так чи інакше залишається не менше 10 мільйонів легковиків, власники яких перед тим, як прийняти рішення про продаж, опиратимуться на власні розрахунки – за скільки машина була придбана, скільки років перебуває в експлуатації, який її фактичний стан зараз.

Обсяги імпорту до лютого становили близько 35 тисяч л/а в місяць. Якими вони можуть бути зараз, з урахуванням заборони на виїзд чоловіків за кордон, невідомо. Але зваживши на ті обставини, у яких ми перебуваємо сьогодні, навряд чи вони будуть більшими за це значення, а скоріш за все меншими. Тому якщо зіставити пропорції між парком наявних авто, на які власники намагатимуться утримувати "старі" ціни, та "свіжопригнаними", які будуть дешевшими, різкої "просадки" середніх цін на ринку у лічені дні очікувати навряд чи варто.

Скоріше будемо спостерігати те, що ті авто, які були розмитнені за нульовими ставками, просто будуть продаватися швидше - за кілька годин чи днів. При цьому під знаком питання залишається ще один важливий фактор – купівельна спроможність громадян. Яка й визначає обсяги торгів на будь-якому, не лише автомобільному ринку. Звісно, після нападу рф на Україну, цей показник знизився.

Підсумок

Легковики, які будуть імпортовані за тимчасовими правилами без мита, акцизу й ПДВ, зокрема ті, котрі "пригнані" не під замовлення, а для вільного продажу, будуть привабливішим товаром у порівнянні з наявними в Україні автомобілями, оскільки потенційно ціни на них будуть нижчими. Також ці "свіжопригнані" машини здійснюватимуть поступовий, однак не моментальний вплив на формування цін на вторинному авторинку, у бік їх зменшення.