Вскоре должен вступить в силу закон, вводящий нулевые ставки налогов на импорт для ряда товаров. В том числе и на автотранспорт.

Сейчас документ имеет статус "Закон направлен на подпись Президенту". После того, как глава государства его подпишет и официально опубликуют, в Украине должны начать действовать нулевые ставки пошлины, акциза и НДС на большинство транспортных средств, ввозимых физическими лицами.

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Коллеги с сайта auto.ria.com попытались составить свой прогноз, какими могут быть цены на такие авто в течение действия "нулевого растаможивания".

Для начала, чтобы не определять "среднюю температуру по палате", разделим сектор "пригона" на несколько подсегментов. Для этого воспользуемся данными ГСЦ МВД "непростого" (как тогда казалось) "ковидного" 2021 года, и рассмотрим, какого возраста легковушки импортировали в Украину.

Автомобилей с годом выпуска далее 1996 г. нет, потому что именно тогда был введен экостандарт "Евро-2", который является минимальным проходным в настоящее время для импорта легковых машин. Рост диаграммы с 1996 по 2008 год выпуска вызван двумя факторами. Первый – возрастной коэффициент в формуле акциза, где чем старее авто, тем больше размер этого налога. Второй – естественное снижение интереса покупателей к автомобилям большего возраста.

Как будем делить весь этот массив?

Первую его часть в диапазоне от 1996 до 2008 г.в. будем считать "бюджетной", поскольку преобладают там сравнительно недорогие модели и сузим ее до 2000-2008 г.в. Следующий фрагмент – 2009-2013 г.в., это некий "микс" из европейских и частично американских моделей. И еще одна часть – та с 2015 и до 2018 г.в. – это уже область "американцев", именно благодаря их популярности имеем там такие высокие столбцы.

Как будем считать?

Исследовав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, узнаем, какие модели были самыми популярными для каждого из только что обозначенных подсегментов, и определим актуальные средние цены для каждой модели. Затем сделаем то же для цен "там", то есть за границей, проанализировав массивы объявлений на популярных европейских классифайдах.

А для автомобилей, преимущественно прибывающих к нам с американских страховых аукционов, получим информацию с сервисов, которые собирают данные о состоявшихся аукционах – Bidfax и Autoastat.

Конечно, мы не будем рассматривать "голые" цены за рубежом – тем более для аукционных вариантов, которые не устранены повреждения. Мы учтем стоимость доставки машины (из Европы или США, по ставкам, действовавшим в начале года), сопроводительные расходы (снятие с учета за рубежом, страхование и т.п.), стоимость сертификации, регистрации в СЦ МВД и сбор в Пенсионный фонд.

Для моделей, которые являются типичными представителями заокеанских аукционов, добавим стоимость восстановительных работ в размере $2500.

Сегмент 2000–2008 г.в.

Эта часть "крепостницы" держится преимущественно на европейских моделях, с общеизвестными лидерами, такими как "Гольф", "Октавия", "Пассат" и "Меган".

Вот 10 легковушек, которые в указанных возрастных рамках в прошлом году импортировали чаще, их средние на рынке сейчас, и те, которые могут быть при условии введения "нулевого" растаможивания. В последнем столбце все просто – все числа имеют красный цвет и знак "минус". То есть все эти модели скорее всего подешевеют, ориентировочно на столько, сколько указано на слайде. Напомним, что эти числа не являются аксиомой – разница определена между средними ценами "здесь" и "там".

Сегмент 2009-2013 г.в.

В этом возрастном подсегменте в десятке лидеров есть как типичные "европейцы", так и несколько "американцев", причем одна и та же модель может иметь разное происхождение, например Volkswagen Passat или Ford Focus. Здесь сделать быстрые выводы, как в предыдущей главе, уже не удастся – ведь какие-то автомобили могут подешеветь, какие-то подорожать. Где же логика, если растаможка будет отменена? А дело здесь не в логике, а в практике, свидетельствующей о том, что "гонщики" преимущественно ориентируются на самые дешевые автомобили, а некоторые из них еще и не упускали случая "свернуть" пробег, или приобрести за границей авто с определенными дефектами, которые можно недорого ликвидировать или даже скрыть.

Поэтому, если ориентироваться на "низ рынка", числа будут другие, возможно тоже со знаком "минус". Если считать по средним ценам (т.е. тем, по которым даже немцы покупают подержанные авто), тогда получаем результат, указанный на слайде.

Сегмент 2014-2018 г.в.

Такого возраста автомобили преимущественно прибывают в Украину с американских аукционов (реже – из Канады или Кореи). Для тех, кто готов смириться с тем, что авто побывало в ДТП или имело другие повреждения, это неплохая возможность получить за меньшие деньги более "свежую" машину, по сравнению с "целыми" европейскими вариантами.

Следует отметить, что в связи с присутствием вражеского флота в Черном море привычные пути доставки автомобилей из США в Одесские порты временно недоступны. Однако есть варианты прибытия контейнеров в польские или литовские порты, из которых автовозом машины будут доставлять уже к нам.

Дилеры, уже изменившие свою логистику на европейские порты, сообщили нам, что суммарная стоимость расходов по новым схемам не слишком отличается от той, когда автомобиль прибывал в один из украинских морских терминалов. Разница между актуальными и прогнозируемыми ценами здесь еще больше, однако следует учитывать, что и автомобили в этом подсегменте дороже, поэтому и их растаможка (в том числе та часть, которая исчисляется в процентах – пошлина и НДС) была больше.

Еще раз напомним, что это среднее значение.И фиксированная условная стоимость восстановительных работ для всех моделей – на практике числа будут близкими, но несколько другими. Однако общая тенденция видна и без уточнений – эта группа легковушек должна заметно подешеветь.

По двум европейским моделям, Skoda Octavia и Renault Megane, которые по предварительным расчетам подорожали, здесь ситуация та же, которая описана в предыдущем разделе – учтены средние, а не самые маленькие из возможных на рынке цены.

Как это может повлиять на рынок в целом?

Пока "нулевое" растаможка еще не начало действовать, рассмотрим, как изменялись средние цены для трех возрастных сегментов легковушек с пробегом, которыми мы оперируем в этом исследовании. В течение марта 2022 происходили определенные колебания в начале месяца, что обусловлено периодом полной неопределенности в первые недели полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, массовой эвакуацией граждан с горячих точек, выездом за границу.

Дальше картина выглядит довольно ровной. Также стоит учесть размер украинского автопарка: по состоянию на начало этого года всего в нем было почти 11 миллионов легковушек. По данным Минфина, около 200 тыс. машин безвозвратно уничтожены в результате войны. По предварительной оценке, около 250-300 тыс. транспортных средств покинули территорию государства во время массового выезда граждан за границу. Следовательно, так или иначе остается не менее 10 миллионов легковушек, владельцы которых перед тем, как принять решение о продаже, будут опираться на собственные расчеты – за сколько машина была приобретена, сколько лет находится в эксплуатации, каково ее фактическое состояние сейчас.

Объемы импорта к февралю составляли около 35 тысяч л/а в месяц. Какими они могут быть сейчас, с учетом запрета на выезд мужчин за границу неизвестно. Но учитывая те обстоятельства, в которых мы находимся сегодня, вряд ли они будут больше этого значения, а скорее всего меньше. Поэтому если сопоставить пропорции между парком имеющихся автомобилей, которые владельцы будут пытаться удерживать "старые" цены, и "свежепригнанными", которые будут дешевле, резкой "просадки" средних цен на рынке в считанные дни ожидать вряд ли стоит.

Скорее будем наблюдать то, что авто, которые были растаможены по нулевым ставкам, просто будут продаваться быстрее - через несколько часов или дней. При этом под вопросом остается еще один важный фактор – покупательная способность граждан. Которая и определяет объемы торгов на любом, не только автомобильном рынке. Конечно, после нападения России на Украину этот показатель снизился.

Итог

Легковушки, которые будут импортированы по временным правилам без пошлины, акциза и НДС, в том числе "пригнанные" не под заказ, а для свободной продажи, будут более привлекательным товаром по сравнению с имеющимися в Украине автомобилями, поскольку потенциально цены на них будут ниже. Также эти "свежепригнанные" машины будут осуществлять постепенное, но не моментальное влияние на формирование цен на вторичном авторынке, в сторону их уменьшения.