Скасування розмитнення для нових та вживаних автомобілів вже діє. Українці які мають право виїзду за кордон у воєнний час можуть пригнати автівку без сплати митних платежів.

Українка вже ввезла перше авто за новим законом про нульове розмитнення.

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“Для нашого клієнта ми доставили Mercedes-Benz C180 2012 року випуску з дволітровим дизельним двигуном. Новий закон в дії тестили на собі, адже по автівку за кордон вирушила виконавчий директор WAH Юлія Риковська. Нині вона з автомобілем вже перетнули український кордон та прямують на внутрішню митницю для митного очищення. Тож скоро розповімо усе з перших вуст”, - сказано на сторінці компанії у соцмережі.

Авто перетнуло кордон в пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин” та виявилося першим, яке в'їхало за новим законом про розмитнення.

Нагадаємо в Україні діють обмеження за економами (фактично за віком):

Для легкових автомобілів – не нижче "Євро2", тобто виготовлені не раніше 1996 року.

Для вантажних авто існує – не нижча "Євро5", їх випускали з 2009 року.

Докладніше ознайомитись з процедурою нульового розмитнення можна за цим посиланням.