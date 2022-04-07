Закон про "нульове розмитнення" транспортних засобів, набув чинності 5 квітня 2022 року. Дізнаємось, хто може ним скористатись.

Закон під назвою "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" був прийнятий Верховною Радою 24 березня 2022 року та отримав номер № 2142-IX. Він дозволяє без сплати деяких податків ввозити в Україну транспортні засоби від час дії воєнного стану.

До речі Закон про нульове розмитнення підписано президентом

Скільки часу діє нульове розмитнення?

Воєнний стан діє в Україні з 24 лютого до 25 березня, потім він подовжений ще на 30 діб, тобто до 25 квітня. Таким чином, скористатись правом безмитного ввозу транспортних засобів можна всього два з половиною тижні – тобто до 25 квітня 2002 року. Звичайно, Президент може подовжити цей стан на той період, поки загроза безпеці країні не мине, однак юридично він закінчиться 25.04.2022. Зареєструвати такі авто треба не пізніше, ніж через 10 днів після ввозу.

Хто може скористатись правом безмитного ввозу?

Згідно статті 69.24 Податкового кодексу, внесеної Законом № 2142-IX, фізичні особи звільнені від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком. А в Митному кодексі статтею 9-11 ці товари звільняються і від ввізного мита. Таким чином, жодних податків при ввозі автомобілів платити не треба. Фізичні особи-підприємці також можуть скористатись цим правом, але зі сплатою акцизу.

Які автомобілі не можна ввозити за цим законом?

Заборона стосується територій, на якій вони вироблені або з яких вони привезені. Це транспортні засоби, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом чи агресором щодо України, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України. Таким чином, ввозити авто з Росії та Криму без розмитнення неможливо. Білорусь поки що не входить в перелік таких країн.

Які транспортні засоби ввозяться без митних платежів?

Перелік дозволених для ввезення транспортних засобів такий: автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів. В Законі не вказано, нові це автомобілі чи вживані, тобто "нульове розмитнення" стосується усіх. Хоча для вживаних авто є обмеження по віку, викликані іншими Законами України.

Які обмеження по віку та екології?

Ввозити в Україну без сплати податків можна будь-які транспортні засоби, вказані в переліку вище. Однак якщо ви хочете його зареєструвати та отримати українські номери, існують деякі обмеження. Так, згідно "Порядку державної реєстрації (перереєстрації) автомобілів", затвердженої постановою КМУ від 23 грудня 2009 р. № 1371, неможливо зареєструвати автобуси, які були переобладнані з інших ТЗ, машини з правим кермам (для потреб ЗСУ такі машини з Британії ввозять масово), без сертифіката відповідності, без наявних або з пошкодженими ідентифікаційними номерами агрегатів (кузова, шасі, рами, двигуна). Такі автомобілі можна ввезти без податків для розбирання на запчастини.

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Згідно Закону України "Про дорожній рух" № 3353-XII, для реєстрації потрібно пред'явити сертифікат відповідності. В ньому має бути зазначено екологічну норму, якій відповідає транспортний засіб.

Реєстрація дозволена:

Для легкових автомобілів – не нижче "Євро2", тобто виготовлені не раніше 1996 року. Таким чином, автомобілю може бути не більше 26 років.

– не нижче Таким чином, автомобілю може бути не більше 26 років. Для вантажних авто існує норма не нижча "Євро5", їх випускали з 2009 року, тобто віком до 13 років.

Чи потрібно після закінчення воєнного стану доплачувати "розмитнення"?

Ні. В Законі про "нульове розмитнення" говориться, що ввезені автомобілі будуть використовуватись для вільного обігу. Тобто якщо фізична особа встигне ввезти авто під час воєнного стану, доплачувати вони не будуть. Автомобіль (чи кілька) можна буде продати хоч наступного дня. Звичайно, за продаж під час одного календарного року більше ніж одного автомобіля буде нараховуватись податок, який існував і раніше. Колишні “євробляхи”, які раніше були ввезені в Україні, можна бути легалізувати таким чином лише якщо їх вивезти і завезти в Україну під час воєнного часу.

Що треба платити під час реєстрації?

Окрім вартості самого авто за кордоном та витрат на транспортування, необхідно заплатити за оформлення сертифікату відповідності (2000 – 3000 грн).

Під час державної реєстрації в Сервісному центрі МВС Україні необхідно сплатити 3-5% від вартості авто в Пенсійний Фонд, а також за номерні знаки, бланк свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки. Якщо авто коштує до 409 365 грн ($13900 або 12800 євро), то потрібно сплатити в ПФ 3% від його вартості, якщо в митній декларації написана сума вища 719 491 грн ($24500 або 22500 євро), то – 5%. За машину вартістю між 409 365 та 719 491 грн нараховують 4% податку. Вартість номерів та свідоцтва з послугами СЦ МВС – близько 450-600 грн.

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Як і звідки пригнати авто з-за кордону?

Під час воєнного стану виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам віком 18-60 років за кордон заборонено (за деякими виключеннями). Тому виїхати для купівлі автомобіля можуть чоловіки старше 60 років або жінки. Також машину можуть привезти спеціалізовані компанії на автовозі або іноземці.

Щодо шляхів привозу, то морські порти Чорного моря, звідки надходили авто зі США, Кореї та Грузії, заблоковані. Їх можна привезти через європейські порти (Німеччини, Греції, Польщі чи Литви), а потім доставити через Польщу, Словаччину, Угорщину чи Румунію. Втім, це значно дорожче, ніж через Одесу чи Чорноморськ. Найбільш реальний шлях – придбати авто в одній з країн Євросоюзу через посередника, який вивезе машину через український кордон. Звичайно, за це він візьме певну суму.

Чи подешевшають автомобілі через "нульове розмитнення"

Звичайно, адже вартість розмитнення до набрання чинності цього Закону становила близько 30-35% від вартості авто. Щоправда, не всі автомобілі подешевшають однаково. Через транспортні витрати не так сильно зміняться ціни на авто зі США та Кореї. Легковики з Європи будуть дешевшими в залежності від марки та моделі. Натомість комерційні "буси" та вантажівки мають подешевшати суттєво.