Закон о "нулевом растаможке" транспортных средств, вступил в силу 5 апреля 2022 года. Узнаем, кто может им воспользоваться.

Закон под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" был принят Верховной Радой 24 марта 2022 года и получил номер № 2142-IX. Он позволяет без уплаты некоторых налогов ввозить в Украину транспортные средства с момента действия военного положения.

Кстати Закон о нулевом растаможивании подписан президентом

Сколько времени действует нулевая растаможка?

Военное положение действует в Украине с 24 февраля по 25 марта, затем оно продлено еще на 30 суток, то есть до 25 апреля. Таким образом, воспользоваться правом беспошлинного ввоза транспортных средств можно всего две с половиной недели – то есть до 25 апреля 2002 года. Конечно, Президент может продлить это состояние на тот период, пока угроза безопасности стране не пройдет, однако юридически оно закончится 25.04.2022. Зарегистрировать такие автомобили нужно не позднее, чем через 10 дней после ввоза.

Кто может воспользоваться правом беспошлинного ввоза?

Согласно статье 69.24 Налогового кодекса, внесенной Законом №2142-IX, физические лица освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом. А в Таможенном кодексе статьей 9-11 эти товары освобождаются и от ввозной пошлины. Таким образом, никакие налоги при ввозе автомобилей платить не надо. Физические лица-предприниматели могут воспользоваться этим правом, но с уплатой акциза.

Какие автомобили нельзя ввозить по этому закону?

Запрет касается территорий, на которых они производятся или из которых они привезены. Это транспортные средства, имеющие происхождение из страны, признанной государством-оккупантом или агрессором по отношению к Украине, или ввозимые с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины. Таким образом, ввозить автомобиль из России и Крыма без растаможки невозможно. Беларусь пока не входит в список таких стран.

Какие транспортные средства ввозятся без таможенных платежей?

Перечень разрешенных для ввоза транспортных средств: автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов. В Законе не указано, новые автомобили или подержанные, то есть "нулевое растаможивание" касается всех. Хотя для подержанных автомобилей есть ограничения по возрасту, вызванные другими Законами Украины.

Какие ограничения по возрасту и экологии?

Ввозить в Украину без уплаты налогов можно любые транспортные средства, указанные выше. Однако если вы хотите зарегистрировать его и получить украинские номера, существуют некоторые ограничения. Так, согласно "Порядку государственной регистрации (перерегистрации) автомобилей", утвержденной постановлением КМУ от 23 декабря 2009 г. № 1371, невозможно зарегистрировать автобусы, переоборудованные из других ТС, машины с правым рулем (для нужд ВСУ такие ТС из Британии ввозят массово), без сертификата соответствия, без имеющихся или с поврежденными идентификационными номерами агрегатов (кузова, шасси, рамы, двигателя). Такие автомобили можно ввезти без налогов для разборки на запчасти.

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Согласно Закону Украины "О дорожном движении" №3353-XII, для регистрации нужно предъявить сертификат соответствия. В нем должна быть указана экологическая норма, которой соответствует транспортное средство.

Регистрация разрешена:

Для легковых автомобилей – не ниже "Евро2", то есть изготовлены не раньше 1996 года . Таким образом, автомобилю может быть не больше 26 лет.

– не ниже . Таким образом, автомобилю может быть не больше 26 лет. Для грузовых автомобилей существует норма не ниже "Евро5", их выпускали с 2009 года, то есть в возрасте до 13 лет.

Нужно ли после окончания военного положения доплачивать "растаможку"?

Нет. В Законе о "нулевой растаможке" говорится, что ввозимые автомобили будут использоваться для свободного обращения. То есть, если физическое лицо успеет ввезти автомобиль во время военного положения, доплачивать не надо будет. Автомобиль (или несколько) можно будет продать хоть на следующий день. Конечно, за продажу во время одного календарного года более одного автомобиля будет начисляться налог, который существовал и раньше. Бывшие "евробляхи", ранее ввезенные в Украину, можно быть легализовать таким образом только если их вывезти и завезти в Украину во время военного времени.

Что нужно платить при регистрации?

Кроме стоимости самого автомобиля за рубежом и расходов на транспортировку необходимо заплатить за оформление сертификата соответствия (2000 – 3000 грн).

При государственной регистрации в Сервисном центре МВД Украине необходимо оплатить 3-5% от стоимости автомобиля в Пенсионный Фонд, а также за номерные знаки, бланк свидетельства регистрации и номерные знаки. Если автомобиль стоит до 409 365 грн ($13 900 или 12 800 евро), то нужно уплатить в ПФ 3% от его стоимости, если в таможенной декларации написана сумма выше 719 491 грн ($24 500 или 22 500 евро), то – 5%. За машину стоимостью между 409 365 и 719 491 грн насчитывают 4% налога. Стоимость номеров и свидетельств с услугами СЦ МВД – около 450-600 грн.

Кстати, сколько стоит регистрация авто в Сервисном центре.

Как и откуда пригнать автомобиль из-за границы?

Во время военного положения выезд из Украины военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет за границу запрещен (кроме некоторых исключений). Поэтому выехать на покупку автомобиля могут мужчины старше 60 лет или женщины. Также машину могут доставить специализированные компании на автовозе или иностранцы.

Что касается путей привоза, то морские порты Черного моря, откуда поступали автомобили из США, Кореи и Грузии, заблокированы. Их можно привезти через европейские порты (Германия, Греция, Польша или Литва), а затем доставить через Польшу, Словакию, Венгрию или Румынию. Впрочем, это гораздо дороже, чем через Одессу или Черноморск. Наиболее реальный путь – приобрести автомобиль в одной из стран Евросоюза через посредника, который вывезет машину через украинскую границу. Конечно, за это он возьмет определенную сумму.

Подешевеют ли автомобили из-за "нулевого растаможивания"

Конечно, ведь стоимость растаможки до вступления в силу этого Закона составляла около 30-35% от стоимости автомобиля. Правда, не все автомобили подешевеют одинаково. Из-за транспортных расходов не так сильно изменятся цены на автомобили из США и Кореи. Легковушки из Европы будут дешевле в зависимости от марки и модели. Коммерческие "бусы" и грузовики должны подешеветь существенно.