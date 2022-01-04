С 1 января заменился "прожиточный минимум", в соответствии с которым определяется процент налога, который автомобилист должен уплатить в пенсионный фонд.

В связи с увеличением размера прожиточного минимума в Украине изменились суммы, которые определяют размер сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации автомобиля.

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Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД и рассказали о процентных ставках сбора в зависимости от стоимости автомобиля.

То есть 3 процента платят в том случае, если автомобиль стоит не более 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года. 4 процента — если авто стоит от 166 до 290 размеров прожиточного минимума, а 5 процентов — если машина стоит более 290 размеров прожиточного минимума.

С 1 января прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2481 гривну.