З 1 січня замінився "прожитковий мінімум" відповідно до якого визначається відсоток податку, який автомобіліст мусить сплатити у пенсійний фонд.

У зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму в Україні змінились суми, які визначають розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації автомобіля.

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Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС та розповіли про відсоткові ставки збору у залежності від вартості автомобіля.

Тобто 3 відсотки платять у тому випадку, якщо автомобіль коштує не більше 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року. 4 відсотки — якщо авто коштує від 166 до 290 розмірів прожиткового мінімуму, а 5 відсотків — якщо машина коштує понад 290 розмірів прожиткового мінімуму.

З 1 січня прожитковий мінімум для працездатних громадян становить 2481 гривню.